Госпогранслужба отреагировала на очередной «гумконвой» из РФ

Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого «гуманитарного конвоя», который вновь отправила на Донбасс. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает Госпогранслужба Украины.

Сообщается, что через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» с 5:00 до 6:00 19 декабря этого года на въезд в Украину проследовали 2 колонны так называемого российского «гумконвоя». Он состоял из 17 грузовиков.

Отмечается, что в этом году это двенадцатый такой «гумконвой».

«Перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей», – подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, 96-й «гумконвой» в неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей прибыл сегодня, 19 декабря.

Как сообщалось ранее,12 декабря, в ОРДЛО прибыл 95-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации.

Напомним, предыдущий, 94-й, «гумконвой» Россия присылала 5 декабря.