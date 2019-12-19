Глава СБУ назвал ключевые угрозы национальной безопасности

В Украине есть ряд ключевых угроз национальной безопасности, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Об этом в интервью агентству «Интерфакс – Украина» рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Если не говорить о продолжающейся агрессии на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело. Дестабилизирует ли это? Да, безусловно. Работают ли в этом фейковом поле только внутренние силы? Нет, конечно», – сказал он.

«Далее – киберугрозы. Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример – вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе», – считает Баканов.

По его словам, внешняя угроза есть, но есть и внутренние угрозы национальной безопасности Украины.

«Нынешний уровень настроений в Украине не позволит превратить агрессию в "легкую прогулку". Конечно же, государство со своей стороны должно делать все возможное для того, чтобы укреплять армию, сектор национальной безопасности и обороны, и только так мы сможем этой угрозе эффективно противодействовать. А если нет сильной экономики, то оказывать подобного рода сопротивление тяжело, поскольку, хотим мы того или нет, сегодня любой проект, любая угроза имеет три основных критерия: время, затраты, качество. Если не обладать этими ресурсами, то и не добиться качества решения задач», – отметил глава СБУ.

«Поэтому мы реально оцениваем все угрозы. И президент Украины, и СНБО, и в целом силовой блок сегодня системно обмениваются информацией. Нет никакой старой советской конкуренции между силовиками. Все хорошо понимают масштабы угроз, и тот факт, что только объединившись можно с ними справиться. В том числе речь идет об оперативной информации, которой мы сегодня обмениваемся практически мгновенно», – рассказал Баканов.

Он также прокомментировал сепаратистские настроения в Украине, в том числе на западе страны: «Нужно в первую очередь задавать вопрос – кому это выгодно? И кто пытается акцентировать на этом внимание? Потенциально эта угроза есть. Служба безопасности проводит оперативные консультации с коллегами по силовому блоку, чтобы эта угроза так и осталась на потенциальном, а не реальном уровне. Хочу констатировать, что причастность к этим угрозам наших соседей очевидна во многих случаях».