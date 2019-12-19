RU
Все новости

«Ручное» управление энергетикой в исполнении Геруса уничтожает отрасль, – нардеп

19.12.19 12:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается «в ручном режиме» управлять энергетикой, что уничтожает отрасль. Такое мнение высказал народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по «зеленым» тарифам (№ 2543), пишет «РБК-Украина».

Депутат заявил, что непринятие энергетическим комитетом ВР компромиссного законопроекта по «зеленому» тарифу является неконструктивной позицией и создает серьезные проблемы инвесторам в сфере ВИЭ. По его мнению, пауза, которую взяли депутаты комитета в решении этого вопроса, обернется негативными последствиями для отрасли альтернативной энергетики и государства в целом.

«У людей там будет рушиться бизнес, кредиты. Они же этого не берут в учет. Надо, по крайней мере, хоть как-то концептуально выходить, я пока не вижу какого-то решения. Я понимаю, что просто взяли отсрочку. Министерство сказало, что оно занимается какой-то общей политикой», – сообщил Кучеренко.

Депутат считает, что Герус, «с подачи» которого был провален законопроект, пытается в ручном режиме управлять энергетикой, что приводит к возникновению проблем в отрасли.

«У него нет позиции пока. Потому что он пытается в ручном режиме управлять всем энергосектором. Ни один институт нормально не работает, комиссия не работает, министерство не работает. Ручное идет управление. Это модель, мы все это проходили», – сказал Кучеренко.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации «зеленого» тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

На заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКУ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки у депутатов, против него голосовали депутаты из фракции «Слуга народа», во главе с председателем комитета Герусом.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк