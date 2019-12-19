«Ручное» управление энергетикой в исполнении Геруса уничтожает отрасль, – нардеп

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается «в ручном режиме» управлять энергетикой, что уничтожает отрасль. Такое мнение высказал народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по «зеленым» тарифам (№ 2543), пишет «РБК-Украина».

Депутат заявил, что непринятие энергетическим комитетом ВР компромиссного законопроекта по «зеленому» тарифу является неконструктивной позицией и создает серьезные проблемы инвесторам в сфере ВИЭ. По его мнению, пауза, которую взяли депутаты комитета в решении этого вопроса, обернется негативными последствиями для отрасли альтернативной энергетики и государства в целом.

«У людей там будет рушиться бизнес, кредиты. Они же этого не берут в учет. Надо, по крайней мере, хоть как-то концептуально выходить, я пока не вижу какого-то решения. Я понимаю, что просто взяли отсрочку. Министерство сказало, что оно занимается какой-то общей политикой», – сообщил Кучеренко.

Депутат считает, что Герус, «с подачи» которого был провален законопроект, пытается в ручном режиме управлять энергетикой, что приводит к возникновению проблем в отрасли.

«У него нет позиции пока. Потому что он пытается в ручном режиме управлять всем энергосектором. Ни один институт нормально не работает, комиссия не работает, министерство не работает. Ручное идет управление. Это модель, мы все это проходили», – сказал Кучеренко.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации «зеленого» тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

На заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКУ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки у депутатов, против него голосовали депутаты из фракции «Слуга народа», во главе с председателем комитета Герусом.