Путин заявил, что Украина сама признала существование «Л-ДНР»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы сама признала существование «ЛНР» и «ДНР», настояв на подписях представителей незаконных вооруженных формирований под Минскими соглашениями. Такое заявление российский президент сделал сегодня, 19 декабря, в ходе своей ежегодной пресс-конференции, передают российские СМИ.

«Порошенко и главы Франции и Германии "взяли меня за горло", настояв на подписях представителей ЛНР и ДНР под Минскими соглашениями», – сказал Путин.

Как сообщалось ранее, в Кремле заявили, что изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с «Л-ДНР».