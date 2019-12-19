Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть имплементирован в украинскую Конституцию

Президент России Владимир Путин считает, что пересмотр Минских соглашений может привести к тупиковой ситуации. Об этом он сказал сегодня, 19 декабря, на ежегодной пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.

По словам Путина, его насторожило заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном пересмотре «Минска». «Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик, полный. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинскую Конституцию. Его сейчас продлили на год, но это же не на постоянной основе», – заявил президент РФ.

Путин снова повторил свои прежние слова о необходимости прямого диалога с членами НВФ на Донбассе.

Говоря о следующей «нормандской встрече», он сказал, что она станет актуальной, «если будут позитивные изменения».

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продолжении действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Глава государства также зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №2598 по реформе децентрализации, поданный как неотложный, но в нем нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса.