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Путин рассказал, кто поставляет НВФ на Донбассе военную технику

19.12.19 15:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе получают военную технику из стран, которые «им симпатизируют». Об этом он сказал сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.

«Что касается вывода иностранных войск – там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны – они состоят из местных жителей», – заявил Путин.

«Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то вообще внимание», – подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что на Донбассе есть иностранные наемники. По словам Путина, французы и немцы воюют на одной и другой стороне. При этом президент РФ отметил, что иностранцы не составляют основу вооруженных формирований.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей на минувшей неделе из Российской Федерации скрыто переместили колонну бронетехники и артиллерийского вооружения.

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