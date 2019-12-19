На КПП «Горловка» умер мужчина

Сегодня, 19 декабря, на «республиканском» КПП «Горловка» (Донецкая обл.) умер мужчина. Об этом сообщил руководитель «администрации» временно непоконтрольной украинскому правительству Горловки Иван Приходько.

По его словам, смерть наступила до приезда «скорой помощи».

«Смерть до приезда ССМП. Скромный Владимир Иванович 05.10.1950 г.р. проживал г Харцызск, Металлургов 19/37», –.написал Приходько.

Причину смерти он не указал.

Как сообщалось ранее, по данным представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), увеличилась в два раза.