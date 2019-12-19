От домашнего насилия в Украине погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе, – Минсоцполитики

За 9 месяцев текущего года в результате домашнего насилия погибли 777 человек, 305 из которых – дети. Об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает пресс-служба ведомства.

«Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе», – сказал Нежинский.

Он подчеркнул, что именно действенная превентивная политика государства должна стать важным инструментом достижения главной цели – уменьшить и свести к нулю толерантность общества к любым проявлениям жестокого обращения с людьми.

В этом контексте замминистра подчеркнул необходимость развития координации работы со стороны всех заинтересованных министерств и ведомств, неправительственных организаций для оперативного реагирования на факты насилия и оказания необходимых услуг для пострадавших от насилия.

Среди ближайших шагов Минсоцполитики в этой сфере, которые озвучил Нежинский, – запуск национальной «горячей линии» для пострадавших и свидетелей домашнего насилия, введение единого реестра жертв домашнего насилия.