По требованию Укрэнергоугля будет ограничено энергоснабжение ГП Шахтоуправление Южнодонбасское № 1

20 декабря энергоснабжение ГП «ШУ "Южнодонбасское № 1"» будет ограничено. Причина – заявка на отключение поставщика ООО «ЭК «Укрэнергоуголь» в связи с системной задолженностью, а также нарушение выплат по графику реструктуризации долгов перед оператором системы распределения. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В сообщении отмечается, что оператор системы распределения (ОСР) обязан выполнить требования законодательства и отключить должника.

«Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона "О рынке электрической энергии" и Правил пользования розничного рынка электроэнергии», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее поставщик ЭК «Укрэнергоуголь» уже подавал заявки на обесточивание ГП «ШУ "Южнодонбасское № 1"» на 15 августа, 13 сентября, 15 и 29 ноября и 16 декабря из-за системных нарушений оплат. Однако заявки на отключение были отозваны, поскольку были достигнуты договоренности между ООО «ЭК "Укрэнергоуголь"» и ГП «ШУ "Южнодонбасское № 1"».

«В то же время государственное предприятие не выполняет взятые на себя обязательства по выплате задолженности перед ОСР – срок очередного платежа истек 30 ноября. Напомним, по результатам переговоров в феврале был согласован график реструктуризации задолженности сроком до конца 2020 года на сумму 123 млн грн. Оператор системы распределения обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Донецкую областную государственную администрацию, городской совет Угледара и руководство шахты как можно скорее найти решение, которое позволит избежать отключения угледобывающего предприятия», – отметили в пресс-службе.