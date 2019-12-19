События на Донбассе в 2020 году будут определяющими в политике, – эксперт

События на Донбассе и вокруг Донбасса, особенно в первой половине 2020 года, будут определяющими в политической жизни Украины и частично будут влиять на общие процессы в Евросоюзе. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Если проанализируем, как развивался конфликт, то внимание к нему и некоторая заинтересованность Европейского Союза в каких-то подвижках, пошли на спад после последней Нормандской встречи в 2016 году», – сказала она.

«Фактор Донбасса и фактор российской-украинской войны несколько был снят со счетов и отодвинут на задний план общей европейской повестки. По инерции продлевались санкции, никакой серьезной борьбы за отстаивание норм международного права в активном и интенсивном планах, как это было в 2014-2015 годах уже не было. Если сравнивать, с чем мы имели дело с 2016-го по 2018 – 2019-й годы, то сейчас фактор Донбасса снова выходит на передовые места, даже если информационно это уже не так будет сопровождаться в западных медиа», – продолжила Золкина.

По ее словам, внутри Украины вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в 2020 году будет самым важным политическим треком. «Причем то, что мы имели – логику активизации переговоров с РФ в 2019 году, сейчас дает нам основания говорить, чего ожидать и по какой логике будут, скорей всего, развиваться в 2020 году», – отметила эксперт.

«Если говорить об ожиданиях, то, скорей всего, Владимир Зеленский, несмотря на его активную условно миротворческую политику, условно, потому что у него более открытая политика, чем была у пятого президента Украины в течение последних 3-х лет его каденции, но даже миротворчество Владимира Зеленского не может дать плодов по достижению мира на Донбассе. Исключительно политической воли украинского руководства для этого недостаточно», – считает аналитик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV