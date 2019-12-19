Обмен пленными: Кучма прокомментировал ход переговоров

После вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины переговоры по обмену удерживаемыми лицами продолжаются. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в комментарии, о чем сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения – переговорный процесс продолжается», – рассказал Кучма.

По его словам, сегодня по этому вопросу прошла встреча у президента Украины Владимира Зеленского, где говорили о результатах. Также Кучма переговорил и с представителем России в ТКГ Борисом Грызловым.

«Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся ли или не удастся – неизвестно. Но президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома», – резюмировал Леонид Кучма.

Как сообщалось ранее, на заседании ТКГ стороны основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу.