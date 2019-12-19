На Донетчине выросло число уголовных дел в отношении граждан, незаконно хранивших оружие

Полицейские Донецкой области с начала 2019 года открыли 492 уголовных производства в отношении граждан, которые незаконно хранили оружие, что на 10% больше чем в прошлом году. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

В течение 11 месяцев 2019 года сообщено о подозрении 407 злоумышленникам.

Всего из незаконно оборота изъято 143 единицы огнестрельного оружия, более 270 тысяч боеприпасов и почти 88 кг взрывчатых веществ. Это 16 многоразовых гранатометов и 104 одноразового использования, 24 автомата, 8 пулеметов, 31 винтовка, 28 пистолетов, почти 14 тысяч боеприпасов, из которых около 2 тысяч гранат.

Кроме того, за указанный период полицейские изъяли более 250 тысяч патронов различного калибра.

Фото: отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области

Как отмечается, опасные предметы хранили как ранее судимые граждане, так и те, кто не попадал в поле зрения правоохранителей.