Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада Украины приняла в целом Избирательный кодекс, учтя предложения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За документ проголосовали 330 народных депутатов. «В принятом Избирательном кодексе учтены все предложения президента Украины, которые касаются практически всех аспектов сферы регулирования Избирательного кодекса, всех его содержательных положений и структурных единиц. При этом, большинство из предложений обобщенно. Они охватывают группы статей и отдельные тематические направления, которые отражены в разных частях документа и касаются действующего избирательного законодательства, законов Украины "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей", других законов Украины, на необходимость согласования или учета положений которых указывал глава государства», – говорится в сообщении.

Предложения президента Украины в Избирательный кодекс Украины зарегистрированы под № 0978.

Избирательный кодекс, за который сегодня проголосовали нардепы, включает нормы относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и трудовых мигрантов.

Напомним, что 11 июля 2019 года Верховная Рада еще прежнего созыва приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Если бы президент подписал документ, то он вступил бы в силу только с 1 декабря 2023 года. При этом новый Избирательный кодекс не решал проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах. В сентябре президент Владимир Зеленский наложил вето на ИК.

Как сообщалось ранее, общественники и правозащитники сделали заявление, что принятие Избирательного кодекса Украины без учета положений об избирательных правах ВПЛ недопустимо.