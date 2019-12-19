Более миллиона украинцев стали переселенцами исключительно из-за агрессии России, – посольство США

В Украине более миллиона граждан стали переселенцами исключительно из-за агрессии России. Об этом заявили в посольстве США в Украине на своей странице в Facebook.

«В Международный День мигрантов мы вспоминаем о более 1 миллионе украинцев, ставших внутренне перемещенными лицами исключительно из-за агрессии России», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали Россию отвести силы, соблюдать обязательства по Минским соглашениям, уважать независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 декабря учтены 1 млн 430 тыс. 111 переселенцев из Донбасса и Крыма. В Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.