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Смертельное ДТП в Мирнограде: Велосипедист погиб вследствие наезда двух авто

19.12.19 18:15
Фото: отдел коммуникации ГУ НП Донецкой области
Фото: отдел коммуникации ГУ НП Донецкой области

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) велосипедист погиб в результате наезда сразу двух автомобилей. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Авария произошла вчера, 18 декабря, около 17:00 на ул. Соборной. На месте работали следователи областного главка полиции. «Установлено, что на проезжей части столкнулись "Форд" и велосипед, который выполнял поворот. От удара велосипедист упал на дорогу, где его переехал автомобиль "Ланос" под управлением местной жительницы», – говорится в сообщении.

В результате полученных травм 66-летний пенсионер скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мирнограде возле остановки автомобиль сбил велосипедиста.

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