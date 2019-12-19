Луганщина: Стало известно, сколько было усыновлено детей-сирот в 2019 году

В Луганской области в течение 2019 года было усыновлено 36 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них украинскими гражданами – 29 детей, 7 – иностранными гражданами. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным пресс-службы, в области проживает 1 459 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Под опекой воспитываются 1 030 детей, в приемных семьях и детских домах семейного типа (ДДСТ) – 297 детей.

Как уточняется, создан и функционирует 21 ДДСТ и 81 приемная семья. В текущем году было создано 2 ДДСТ, 7 приемных семей. На воспитание устроено 36 детей.

Как сообщалось ранее, каждый сотый ребенок в Украине воспитывается не родителями, а в альтернативной системе ухода (опека, попечительство, приемные семьи, ДДСТ, интернаты). А приюты для детей, центры социально-психологической реабилитации детей и интернаты – переполнены. В течение последних трех лет количество детей в них увеличивается.