«В Еленовке капец сколько машин»: Ситуация в пунктах пропуска днем 19 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Sharap»: «12:25. Украину в сторону Донецка прошел как обычно минут за 40. В 12:15 подъехал на стеллу, очередь машин 40. Сейчас была подвижка на 3 машины»;

«Sharap»: «13:28. На стелле в сторону Горловки стоим уже больше часа без движения».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Наталья: «12:44. На "Каргилле" в сторону Курахово основная и льгота на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юлия: «11:11. В Еленовке движения почти нет! За 6 часов продвижка была машин в 20»;

Геннадий: «11:44. Новотроицкое в обе стороны пусто. Еленовка в Донецк – до сигаретного ларька»;

Александр: «12:45. Еленовка пешком – никого, на выезд машин 200, в Донецк также много. На "нулевом" люди говорят, что пешком стояли 5 часов»;

«А»: «12:57. Еленовка. Пешие в Украину за час прошел. Пропускают нормально сегодня»;

Дмитрий: «13:26. Еленовка на выезд из Донецка – до остановки»;

Юля: «13:27. В Еленовке капец сколько машин, машин 200 точно есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Вячеслав: «11:06. После Октября, в серой зоне опять все стоит. Очередь растет...»;

Andrey: «13:38. В Октябре, как уже стало традицией, очередь между КПП и "нулевым" на все село. Беспредел».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.