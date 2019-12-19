НВФ «Л-ДНР» вербуют молодежь через соцсети, – СБУ

Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР» вербуют молодежь на подконтрольной Украине территории через социальные сети. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) на своей странице в Facebook.

«СБУ продолжает блокировать попытки втягивания наших соотечественников в противоправную деятельность в пользу пророссийских террористов. Молодежь, проживающая на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, наиболее уязвима к этому воздействию. Чтобы пополнять свои ряды, боевики прибегают к манипуляциям, принуждению и запугиванию. Нередко террористы вербуют молодых парней через запрещенные в Украине российские соцсети», – говорится в сообщении.

Так, представитель одного из «казачьих полков» начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в «преимуществах» присоединения к НВФ. «Чтобы поступить на военную службу к террористам, юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии», – уточняется в сообщении.

О намерениях студента стало известно СБУ. Сотрудники Службы посетили его и разъяснили возможные последствия такого необдуманного шага. «Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контакты с ними», – рассказали в СБУ.

Также СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными и осторожными. В соответствии с ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, участие в террористической организации или содействие ее деятельности наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с возможной конфискацией имущества.

В то же время лицо, которое добровольно сообщило правоохранителям о деятельности террористической организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава другого преступления.