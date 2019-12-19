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Возможность выборов на Донбассе станет понятна после следующей Нормандской встречи, – Ермак

19.12.19 16:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Возможность проведения на неподконтрольном Донбассе местных выборов прояснится после следующего саммита «нормандской четверки». Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Так, Ермак считает, что вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), может проясниться на следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на апрель 2020 года.

«Думаю, да. Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время», – отметил он.

Помощник президента уточнил, что продолжительность линии соприкосновения составляет 426 км. «То есть, это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины – это было бы очень символично», – сказал Андрей Ермак.

Напомним, по словам главы партии «Слуга народа», заместителя главы фракции Александра Корниенко, местные выборы на всей территории Украины в октябре 2020 года возможны при условии выполнения условий безопасности.

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