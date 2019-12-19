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На Донетчине служащих СБУ подозревают в торговле информацией

19.12.19 17:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили служащих Главного управления СБУ в Донецкой области, а также гражданского жителя, которые могут быть причастны к продаже информации, полученной незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«По версии следствия, указанные лица, вероятно, за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединения и телефонные трафики, с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГПУ, сейчас проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Также, решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрании меры пресечения.

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