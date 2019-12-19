Быстро договориться по Донбассу Украине не удастся, – эксперт

Команде президента Украины Владимира Зеленского не удастся договориться о быстром урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и в 2020 году. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«То, чем закончился 2019 год: нормандской встречей, ее какими-то результатами, планами – все это свидетельствует о том, что какие-то системные, структурные факторы, на которых стоит сейчас этот конфликт и логика этого конфликта, логика, по которой действуют разные стороны, включая Россию и самопровозглашенные формирования, и международных акторов, эта логика сильнее, чем желание и политическая воля украинского президента», – сказала она.

«В 2020 году Владимир Зеленский не сможет, как не смог и сейчас, договариваться на очень широких условиях, по той простой причине, что определенные структурные, системные вещи его в этом ограничивают. И эти вещи в 2020 году никуда не денутся. В первую очередь – это невозможность легитимизовать мир любой ценой внутри украинского общества», – считает Золкина.

Аналитик добавила, что второй важный фактор, с чем Украина переходит в 2020 год, это возможный компромисс с Россией по Донбассу, который не должен сделать государство слабее, чем сейчас: «Эта фабула сейчас присутствует в действиях украинской власти, потому что стало совершенно очевидно, какой сценарий мира хочет Россия, и стало очевидно, что для Украины этот сценарий опасен для государственности».

«Третье ожидание, основанное на этом выводе – это то, что Украина как не была внутренне готова безболезненно интегрировать оккупированные территории, так пока и не является к этому готовой. Для того, чтобы мы смогли "абсорбировать" эти территории, нам еще внутренне надо подготовиться – финансово, экономически понимать, какие территории мы возвращаем, потому что это уже не тот индустриальный Донбасс, который был оккупирован в 2014 году. Это и вопрос социальной, гуманитарной политики, это и вопрос чисто бытового сосуществования людей после того, как начнутся широкие потоки масс, если мы убираем линию разграничения», – отметила представитель фонда «Демократические инициативы».

Эксперт также считает, что события на Донбассе и вокруг Донбасса, особенно в первой половине 2020 года, будут определяющими в политической жизни Украины и частично будут влиять на общие процессы в Евросоюзе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV