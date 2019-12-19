Энергетики вернули свет жителям 140 домов прифронтового Луганского

ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение линии 10 кВ и вернул свет жителям 140 домов пос. Луганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Линия была повреждена 13 декабря в результате очередного минометного обстрела. Из-за боевых действий жители поселка постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети начали ремонт сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня, – ред.).

«За три часа бригада ДТЭК Донецкие электросети устранила повреждения и обрывы проводов в шести местах на участке линии в 2 км. Теперь у 148 семей, живущих в пгт Луганское, стабильная подача электроэнергии. С начала года энергокомпания уже трижды восстанавливала эту линию и возобновляла электроснабжение поселка», – отметили в пресс-службе.

С начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети более 16 тыс. раз восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач. Из них 13 тыс. – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1676 – работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1507 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ.