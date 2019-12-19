Как в Украине будет действовать е-студенческий билет: Разъяснения МОН

В течение 2020 года студенты высших учебных заведений и учащиеся профтеха Украины, в том числе Донбасса, получат возможность оформить электронные студенческие билеты с помощью онлайн-сервиса государственных услуг «Дія». Они будут полноценным аналогом обычного студенческого. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Уточняется, что е-билет студента станет полноценным аналогом обычного студенческого билета – он будет подтверждать статус студента и право на льготы, предусмотренные законодательством. Е-билет не будет требовать дополнительного предъявления обычного студенческого билета или документа, удостоверяющего личность. Предъявлять сам е-билет студента можно будет с помощью приложения «Дія» на смартфоне.

Заказать е-билет студента сможет каждый, кто уже получил обычный студенческий билет. Процедура бесплатна и происходит исключительно по желанию лица.

Для того, чтобы получить е-билет, необходимо загрузить на смартфон приложение онлайн-сервиса государственных услуг «Дія» и пройти идентификацию в нем. Е-билет формируется в приложении автоматически, если в Реестре студенческих (ученических) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) есть данные о студенческом билете учащегося.

Кроме того, формирование электронного билета студента потребует согласия на обработку персональных данных и их передачу с ЕГЭБО к сервису «Дія».

Проверка достоверности е-билета студента будет проводиться с помощью технических средств – уникального QR-кода, сайта ЕГЭБО и Реестра студенческих (ученических) билетов. Электронный студенческий билет будет иметь параллельный с обычным билетом срок действия.

«Для нас важно делать процесс обучения комфортным и удобным для студентов. Внедрение электронного студенческого билета, который полностью берет на себя функции обычного – еще один шаг к этой цели», – отметила министр образования и науки Анна Новосад.