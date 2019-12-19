На Луганщине две громады получили новые мобильные ЦПАУ от ЕС и ООН

На Луганщине сегодня, 19 декабря, Кременская и Беловодская громады получили новые мобильные Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) в рамках одного из компонентов проекта «Поддержка ЕС для востока Украины – восстановление, укрепление мира и управления». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Мобильные ЦПАУ – решение проблем жителей отдаленных населенных пунктов и людей с инвалидностью. Спасибо нашим партнерам за помощь», – отметил председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По информации ЛугОВГА, 2 автомобиля на базе Ford, которые переданы сегодня, оборудованы всем необходимым для предоставления административных услуг. Это значительно улучшит доступ к качественным административным и социальным услугам для граждан отдаленных районов Луганщины и переселенцев.

Планируется, что мобильные ЦПАУ будут использовать также специалисты Пенсионного фонда, юстиции, социальной защиты. Стоимость двух машин вместе с оборудованием составляет 110 тыс. долл. США.

По словам заместителя главы Представительства Европейского Союза в Украине Анники Вайдеманн, они и в дальнейшем будут поддерживать Украину, а особенно – Луганщину. «Мы побывали в Станице Луганской, Золотом, других населенных пунктах. У людей большие надежды на областную власть», – сказала она.

Руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтян отметил, что в этих мобильных ЦПАУ есть специальные кейсы для предоставления услуг людям с инвалидностью дома.

В следующем году планируется оснастить мобильными ЦПАУ контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Но это уже будут большие машины с более значительным спектром услуг.

Уточняется, что проект профинансирован ЕС на 25 млн евро и направлен на содействие мира, экономическое восстановление и примирение в восточной Украине через социальное и экономическое возрождение, где особое внимание будет уделяться подконтрольным правительству территориям Луганской и Донецкой областей.