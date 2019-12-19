Разведение сил на Донбассе: В контактной группе рассказали детали переговоров

Во время заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске между сторонами не было противоречий относительно необходимости в разведении сил и средств на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По его словам, между сторонами идут дискуссии относительно механизма верификации и мониторинга разведения. «Насколько я проинформирован нашей подгруппой по безопасности, они обсуждали именно механизм верификации и мониторинга, но принципиально у них не было противоречий, что это должно произойти. Единственное, у них идут дискуссии, в какой момент, с нуля часов, как это контролировать», – сказал Резников.

Также Резников объяснил, почему украинская сторона на саммите «Нормандской четверки» в Париже подняла вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ. «Для того, чтобы они могли делать мониторинг и верификацию нарушений тишины 24 часа и 7 дней в неделю… Чтобы снять все сомнения, мы ждем решения ОБСЕ…Но, насколько я понимаю, группа работает над тем, как это сделать. И ожидания того, что в этом году это должно начаться, у нас достаточно оптимистичные», – сообщил он.