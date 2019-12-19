Каждый сотый ребенок в Украине воспитывается не родителями, – представитель омбудсмена

Каждый сотый ребенок в Украине воспитывается не родителями, а в альтернативной системе ухода (опека, попечительство, приемные семьи, детские дома семейного типа (ДДСТ), интернаты). Об этом сегодня, 19 декабря, сообщила представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина во время комитетских слушаний, посвященных теме состояния социальной защиты детей, передает пресс-служба омбудсмена.

«Во время своего выступления представитель омбудсмена остановилась на основных проблемах по защите прав и интересов детей в стране. В частности, опираясь на результаты проведенных работниками Секретариата уполномоченного мониторинговых визитов, было отмечено, что приюты для детей, центры социально-психологической реабилитации детей и интернаты – переполнены. В течение последних трех лет количество детей в них увеличивается», – говорится в сообщении.

Также Филипишина указала на ряд проблем, которые наблюдаются во время пребывания детей в указанных выше формах ухода, а именно: ограничение пребывания детей под опекой до 18 лет, отсутствие качественного социального сопровождения семей опекунов, попечителей; некачественное социальное сопровождение ДДСТ и приемных семей, неквалифицированный подбор кандидатов в приемные родители и родители-воспитатели и тому подобное.

Представитель омбудсмена отметила, что не осуществляется надлежащий контроль службами по делам детей по содержанию и воспитанию детей в приемных семьях и ДДСТ. Также было акцентировано внимание на тотальном отсутствии контроля со стороны указанных служб за условиями содержания и воспитания детей в институциональных учреждениях.

По результатам слушаний в Комитете ВРУ по вопросам гуманитарной и информационного политики были наработаны рекомендации для системного и комплексного решения проблемных вопросов защиты прав детей в Украине.