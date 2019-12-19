Обвал на шахте в Донецкой области: Горняк найден без признаков жизни

В результате обвала на государственной шахте «Южнодонбасская № 1» в городе Угледар (Донецкая обл.) погиб горняк. Об этом сегодня, 19 декабря сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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Уточняется, что вчера, 18 декабря, в 22:00 завершились аварийно-спасательные работы на шахте Южнодонбасская № 1 «ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1», где произошел обвал. «К сожалению, горняк Дарченков Андрей Владимирович, 1973 года рождения, который оказался в зоне обвала, погиб – его нашли спасатели без признаков жизни.

«Минэкоэнерго выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в связи с невосполнимой утратой. Сейчас продолжается расследование причин аварии. Будут проверены условия труда и соблюдение требований техники безопасности во время горных работ. Жизнь человека – самая большая ценность, поэтому будут приняты меры по усилению ответственности как руководства, так и каждого работника в угольной отрасли», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец сообщил о том, что 18 декабря, произошел обвал на государственной шахте «Южнодонбасская № 1» в городе Угледар.