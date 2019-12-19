Привязывали цепью: На Луганщине осудили отца и мачеху за жестокое обращение с 6-летним сыном

На Луганщине суд приговорил отца и мачеху к 2 и 4 годам тюрьмы за жестокое обращение с малолетним сыном. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По результатам судебного рассмотрения при поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Новоайдарского отдела Северодонецкого местной прокуратуры суд признал двух человек – отца и мачеху – виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст. 126-1 (домашнее насилие), кроме того, женщина обвинялась в совершении преступления по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы малолетнего) УК Украины, и приговорил к 2 и 4 годам лишения свободы соответственно», – сказано в сообщении.

Кроме того, за жестокое обращение с мальчиком, угрозу его жизни и здоровью, решением суда оба родных родителя ребенка лишены родительских прав. Сейчас ребенок находится под опекой родной тети. «По материалам следствия, мачеха за плохое, по ее словам, поведение 6-летнего мальчика неоднократно привязывала его металлической цепью к двери и при этом наносила телесные повреждения. Также установлено, что родной отец не только не считал противоправным поведение жены, а и сам бил сына, пытаясь таким образом перевоспитать», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в связи с пребыванием на их иждивении малолетних детей, мужчина освобожден от отбывания наказания с испытанием на срок 2 года, женщина – с испытательным сроком в 3 года.