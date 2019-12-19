В Украине подорожают сигареты: Стала известна цена за пачку в 2020 году

В Украине с 1 января 2020 года цены на сигареты вырастут приблизительно на 20% и в среднем пачка будет стоить от 45 грн. Повысятся также цены на стики – 63 грн. Это приведет и к подорожанию табаконагревающих устройств типа IQOS, сегодня, 19 декабря, пишет «Обозреватель».

Так, подорожание будет плановым. Еще в 2017 году был принят закон о постепенном повышении акцизов на табачные изделия. Такое плавное подорожание будет происходить до 2025 года.

На данный момент килограмм табака стоит 949 грн, с 1 января эта сумма вырастет до 1 139 грн. Для электронных сигарет и систем нагрева табака создан отдельный код товара и акциз на них составит с 1 января 1 213 грн.

Повышение акцизной ставки связано с выравниванием ее до европейских норм – 90 евро за 1 000 сигарет. В 2017 году был принят закон, который установил 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия. В 2017 году было повышение на 30%, а с 2018 по 2025 год – ежегодное повышение составит 20%.

По прогнозам, в 2025 году средняя цена за одну пачку сигарет составит около 90 грн. На данный момент разница в цене между обычными сигаретами и стиками составляет около 20 грн, к 2025 году эта разница достигнет 150 грн.

Напомним, в Министерстве здравоохранения намерены серьезно бороться с табакокурением, чтобы сократить число сердечно-сосудистых заболеваний среди трудоспособного населения.