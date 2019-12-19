В Украине выделили дополнительный 1 млрд грн на выплаты больничных и декретных

Кабинет министров Украины увеличил расходы Фонда социального страхования Украины на материальное обеспечение на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам, в частности, финансирование больничных, пособий по беременности и родам. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба ФССУ.

Уточняется, что 18 декабря Кабмин утвердил изменения в бюджет ФССУ на 2019 год. «По направлению материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение) определено на 1,017 млрд грн больше, общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн», – сказано в сообщении.

По данным Фонда, изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета ФССУ за счет, в частности, более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств. Общие доходы Фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 25,665 млрд грн, что больше на 0,996 млрд грн.

«Средства в размере 9,37% от ЕСВ поступают на счет Фонда ежедневно, по мере уплаты страхователями единого взноса. Все имеющиеся ресурсы направляются Фондом на финансирование страховых выплат и материального обеспечения сразу после их поступления», – пояснили в Фонде социального страхования.