Новый Избирательный кодекс: Переселенцы смогут участвовать в местных выборах

Избирательный кодекс Украины, за который сегодня, 19 декабря, проголосовали народные депутаты, включает нормы относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и трудовых мигрантов. Теперь они смогут голосовать на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба Общественной организации «Общественный холдинг "Група впливу"» («Группа влияния»).

«Многолетняя борьба за избирательные права мобильных внутри страны граждан дошла логического конца! Четыре года ВПЛ отстаивали свое право участвовать в местных выборах по новому месту жительства. Эксперты украинских и международных организаций использовали все возможные средства влияния для того, чтобы наконец восстановить право голоса для ВПЛ, а также предоставить возможность трудовым мигрантам голосовать по месту фактического проживания», – говорится в сообщении.

Так, в заключительных и переходных положениях Избирательного кодекса вносятся изменения в Закон Украины «О Государственном реестре избирателей», в частности в части определения избирательного адреса, который может теперь не совпадать с адресом зарегистрированного места жительства.

Статья 8 Закона о Госреестре дополнена новой частью, согласно которой по мотивированному обращению избирателя орган ведения Реестра может определить другой избирательный адрес избирателя, чем определенный в соответствии с зарегистрированным местом жительства. Для изменения избирательного адреса избирателю нужно будет предоставить один из документов, подтверждающий фактическое проживание:

справку о постановке на учет ВПЛ;

договор аренды жилья;

свидетельство о ведении предпринимательской деятельности или о праве собственности на жилье;

документ, удостоверяющий пребывание избирателя в браке, родственных отношениях или уход за лицом, место жительства которого зарегистрировано в соответствии с Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства».

«Эти прогрессивные изменения позволят избирателям, которые проживают не по месту регистрации, надлежащим образом иметь доступ к реализации избирательных прав на всех типах выборов (общегосударственных и местных)», – отметила исполнительный директор Общественного холдинга «Група впливу» Татьяна Дурнева.

Напомним, что 11 июля 2019 года Верховная Рада еще прежнего созыва приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Если бы президент подписал документ, то он вступил бы в силу только с 1 декабря 2023 года. При этом новый Избирательный кодекс не решал проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах. В сентябре президент Владимир Зеленский наложил вето на ИК.

Как сообщалось ранее, общественники и правозащитники сделали заявление, что принятие Избирательного кодекса Украины без учета положений об избирательных правах ВПЛ недопустимо.