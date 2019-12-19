Ляшко предлагает закрепить аграрный строй Украины в Конституции

В «Радикальной партии» предлагают закрепить аграрный строй Украины в Конституции.

По мнению лидера партии Олега Ляшко, в любом случае нельзя разрешать продажу сельхозугодий иностранцам. Поскольку следствием этого может стать еще больший упадок сельских громад. Мол, мелкие фермеры не смогут конкурировать с транснациональными агрохолдингами.

«Фермер – тот, кто живет в этом селе. А не те, кто в зарубежных столицах живут, а обрабатывают и истощают землю на моей Черниговщине или на Полтавщине. Фермер же живет в селе, платит там налоги, обрабатывает эту землю сам. А не дерибанит ее и называет себя фермером, чтобы льготы иметь. Нужно вернуть фермерам спецрежим налогообложения НДС для того, чтобы не ходили, взятки не раздавали, ожидая государственной поддержки, а чтобы автоматически деньги НДС шли на счет сельхозпроизводителя, и они использовали их по своему усмотрению на развитие хозяйства. Ну и безусловно, нужно запретить вообще продавать зерно за границу», – сказал Ляшко.

Источник: ТК «Украина»