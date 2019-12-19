Зеленский встретится с Помпео: в Офисе президента уточнили дату

В начале 2020 года у президента Украины Владимира Зеленского запланирована встреча с главой Госдепартамента США Майком Помпео. Об этом 19 декабря заявил помощник президента Андрей Ермак, косвенно подтвердив опубликованную американскими СМИ информацию о том, что 3-4 января Помпео планирует посетить Украину, пишет «Сегодня».

«На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США», – сказал Ермак.

Также у Зеленского запланирован официальный визит в Великобританию, после чего, как уточнил Ермак, «будет обращено внимание на Восток».

Кроме того, по словам помощника Владимира Зеленского, в американском обществе «есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию», и такое отношение ощущается со стороны «представителей обеих партий» США – как республиканцев, так и демократов.

Стоит отметить, что для Майка Помпео это станет первым визитом в Украину с момента победы Зеленского на выборах. Зато в марте Киев посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, который среди всего прочего провел встречи с на тот момент президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.