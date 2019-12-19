В День Николая Борис Колесников передал в учебные заведения Донбасса 61 тыс. сладких подарков

Традиционно в День святого Николая Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» поздравляют детей Донетчины с наступающими новогодними праздниками. Шестой год подряд благотворители и спортсмены проводят детскую социальную акцию, встречаются со школьниками, воспитанниками детдомов и интернатов, дарят сладкие подарки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

18 и 19 декабря представители организаций посетили утренники и открытые уроки в учебных заведениях Дружковки, Краматорска, Покровска, Константиновки, Славянска, Святогорска, Николаевки, Покровского и Константиновского районов и вручили 61 тыс. детям шоколадные наборы. Сладкие презенты также получили учащиеся техникумов Константиновки и Дружковки. Педагогам и медицинским работникам были переданы 10 тыс. подарков.

«Сколько бы лет нам ни было, с какими трудностями мы бы ни сталкивались, Новый год всегда встречаем с огромной надеждой на лучшее, оставляем негатив в уходящем году, делаем выводы из ошибок. Мы верим, что 2020-й будет полон радости и достойных свершений. Мой Фонд и хоккейный клуб "Донбасс" поздравили детей Донецкой области с Днем святого Николая. Спортсмены вдохновили ребят собственным примером и показали, насколько важно хорошо учиться и заботиться друг о друге. Хочу пожелать всех жизненных благ моим землякам, успехов на любом жизненном поприще», – рассказывает президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

Гостей из благотворительного Фонда и хоккейного клуба тепло встречали в каждой школе. Они выступали в роли официальных помощников Святого Николая, с удовольствием участвовали в представлениях, проводили автограф-сессии.

«Благотворители и хоккеисты поддерживают наших учеников во всех важных событиях школьной жизни. Старшие товарищи приезжают на последний звонок, профессиональные хоккеисты ведут первоклассников за ручку на первый школьный урок, и, конечно, поздравляют ребят с наступлением Нового года. В этом году каждый ученик получил сладкий подарок-бандероль и персональное приглашение присоединиться к спортивной семье ХК «Донбасс» как болельщик или начинающий хоккеист. Мы благодарим Бориса Викторовича за заботу о детях Донецкой области и подаренное праздничное настроение. Уверен, в 2020 году наши ребята будут старательно учиться и порадуют нас своими успехами и достижениями», – говорит директор Константиновской общеобразовательной школы №6 Александр Резниченко.

«Нам всем подарили бандероли со сладостями. На коробке было письмо от Бориса Колесникова. Там написано, что в новом году будет много сюрпризов, праздники и экскурсии, нас пригласили на хоккейные игры, заниматься фигурным катанием и играть в хоккей в ДЮСШ "Донбасс". Конфеты уже попробовал, вкусно. Обещаю в следующем году хорошо учиться и заниматься спортом. Хоккеистам "Донбасса" желаю побеждать во всех играх», – добавляет Илья, ученик Константиновского лицея.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует спортивные и образовательные проекты в Донецком регионе.