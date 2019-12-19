В МинВВОТ планируют активизировать работу по верификации заключенных в РФ и на неподконтрольных территориях

Работу по установлению местонахождения украинцев, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах и на временно неподконтрольной украинской власти территории, необходимо активизировать. Об этом сказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда в интервью «Укринформ».

«Мы сейчас должны активизировать работу в этом направлении (подготовительная работа по обмену по принципу "всех на всех", – ред.) по верификации, установления количества и местонахождения украинцев, которые незаконно содержатся в тюрьмах России и на оккупированных территориях. В частности, ко мне поступает много обращений от родственников незаконно заключенных на оккупированных территориях», – сказала она.

Также министр отметила, что на прошлой неделе правительство приняло постановление, которым предусмотрен порядок осуществления социальной и правовой защиты лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения. В частности, речь идет о предоставлении таким лицам медицинской, психологической поддержки, единоразовой денежной выплаты в сумме 100 тыс. грн, помощь по трудоустройству, обеспечение временным жильем, оформление документов.

Как сообщалось ранее, в Украине разработан законопроект о статусе людей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в аннексированном Крыму, на Донбассе и в РФ. В разработке документа участвовали как эксперты и правозащитники, так и бывшие пленные. Новый законопроект учитывает интересы всех пострадавших сторон – и пленных, и их семей. Он будет внесен на рассмотрение Верховной Рады как неотложный.