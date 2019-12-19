Новый избирательный кодекс: В ЕС приветствовали прогресс

В Европейском Союзе поздравили Украину с принятием нового Избирательного кодекса и подчеркнули необходимость дальнейших изменений. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter, сообщает «Европейская правда».

«Мы приветствуем Украину с принятием Избирательного кодекса; реальный прогресс в демократических реформах! Приятно видеть, что внутренне перемещенные лица и экономические мигранты получают право на защиту, что есть сильная гендерная квота и гарантии для людей с ограниченными возможностями. Некоторые вопросы еще должны быть решены в последующем законодательстве», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 декабря, Верховная Рада Украины приняла в целом Избирательный кодекс, учтя предложения президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что 11 июля 2019 года Верховная Рада еще прежнего созыва приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Если бы президент подписал документ, то он вступил бы в силу только с 1 декабря 2023 года. При этом новый Избирательный кодекс не решал проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах. В сентябре президент Владимир Зеленский наложил вето на ИК.

Как сообщалось ранее, общественники и правозащитники сделали заявление, что принятие Избирательного кодекса Украины без учета положений об избирательных правах ВПЛ недопустимо.