Площадь Мира превратилась в сказочный городок: В Краматорске зажгли главную елку (Фото)

Сегодня, 19 декабря, в Краматорске зажгли главную елку города. Об этом сообщил Краматорский городской голова Андрей Панков на своей странице в Facebook.

По его словам, это уже стало доброй традицией Краматорска. Этот праздник дает старт всем новогодним и рождественским праздникам. «Наша площадь Мира превратилась в территорию радости и доброжелательности, в настоящий сказочный городок, в котором каждый обязательно будет иметь возможность сделать памятное фото и загадать новогоднее желание. Поэтому присоединяйтесь и не медлите!» – написал мэр.

Фото: Facebook / Андрей Панков

Панков уточнил, что яркая иллюминация отныне будет работать на площади Мира и на ул. Триумфальной в Старой части города ежедневно.

Как сообщалось ранее, центральная площадь Краматорска похожа на сказочный лес. Кроме главной елки здесь установили несколько десятков маленьких искусственных деревьев, карету и праздничную арку.

Напомним, в Донецкой области уже продают елки. Покупателям доступны несколько видов главного символа зимних праздников.