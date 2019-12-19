Въезд в РФ по загранпаспортам: Эксперт рассказал, что изменится для граждан Украины

С 2020 года граждане Украины смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уточнил, что нововведение коснется только тех украинцев, которые выезжают в Россию. При въезде украинцев из России им будет достаточно предъявить на границе внутренний паспорт либо свидетельство о рождении. Политолог Владимир Золотарев пояснил, что подобные меры будут в большей степени пагубными для украинцев, чем для Российской Федерации, передает «Слово і Діло».

Как считает Золотарев, ужесточение правил въезда граждан Украины на территорию РФ, которое вводится с 1 марта следующего года, – популистское решение власти.

По его мнению, нововведениями хотят показать, что новая власть намерена бороться с РФ, но в реальности это борьба с гражданами Украины, часть которых ездит в РФ на заработки, например.

Политолог отметил, что ужесточение правил ничего не изменит в глобальном плане. Поток выезжающих на заработки в Россию вряд ли уменьшится. «Поток миграции в РФ это решение не остановит. Сомнительно, что это позволит перераспределить поток и украинцы будут ехать не в РФ, а в Румынию или Польшу, например. Те, кто уже имеет хорошую стабильную работу в России, все равно будут ездить в РФ. Число украинцев, приезжающих в Россию в поисках работы, не сократится», – считает Владимир Золотарев.

Эксперт добавил, что для украинцев, которые находятся в России на заработках, такие барьеры будут иметь негативные последствия. Золотарев подчеркнул, что любые барьеры делают людей беднее.

«Это как самосанкция. Например, РФ ввела санкции на ряд европейских товаров. Кто от этого страдает? Только россияне. В экономических санкциях и любых других всегда проигрывает тот, кто слабее. Сильный тоже страдает, но меньше. РФ слабее Евросоюза. Украина слабеет России, к сожалению. Нам не стоит заниматься подобными вещами», – выразил мнение политолог.

Золотарев аргументировал, что такие меры были бы оправданы, если бы Украина признала, что воюет с РФ. Однако, уточнил он, тогда должны объявить высылку всех дипломатов и провести все соответствующие решения для военного времени.

«У нас же ситуация такова: и торгуем, и воюем. Получается, что мы боремся с Россией, но нанося урон себе. К сожалению, людей, которые признают, что такие решения наносят вред украинцам, немного. Пропаганда в основном внушает ложные экономические теории», – отметил политолог.

Подытоживая, Владимир Золотарев подчеркнул, что подобные меры используются политиками, когда им нужно показать свои патриотические чувства, это заигрывание с населением.