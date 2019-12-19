В «Л-ДНР» усилили подготовку артиллерии и разведподразделений НВФ

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса незаконные вооруженные формирования (НВФ) наращивают интенсивность боевой подготовки артиллерийских и разведывательных подразделений, а также отрабатывают практические стрельбы, в том числе, в сложных погодных условиях. Об этом сегодня, 19 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает интенсивность совместных мероприятий боевой подготовки артиллерийских и разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Мотузяник.

По данным ГУР, в первую очередь, артиллерийские подразделения НВФ отрабатывают вопросы проведения практических стрельб, в том числе в сложных погодных условиях и ночью.

Как информирует Главное управление разведки Минобороны, разведывательные подразделения НВФ главные усилия сосредотачивают на отработке применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и своевременной передачи координат обнаруженных объектов для их огневого поражения артиллерийскими и минометными расчетами.