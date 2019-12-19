Свести к нулю: В Минсоцполитике хотят уменьшить число детей в интернатах

Только 15% средств в интернатах идут на ребенка. Об этом заявила советник министра социальной политики Наталья Кириченко в обращении-видеоролике, размещенном на официальной странице Министерства социальной политики Украины, пишет сегодня, 19 декабря, пресс-служба ведомства.

По ее словам, ежегодно государство выделяет около 12 млрд грн на содержание детей в интернатных учреждениях. «Кажется, что это огромная сумма, поскольку на одного ребенка в месяц приходится около 10 тыс грн, однако лишь 15% средств что государство выделяет на воспитание ребенка в интернате идут на нужды ребенка (еда, одежда), а 85% этих средств – это зарплата персонала и коммунальные расходы», – подчеркнула она.

«Дети должны воспитываться в семьях или формах воспитания, близких к семейным. Мы должны отходить от модели, которая существует на сегодня. Только действенная политика государства должна стать важным инструментом достижения главной цели – уменьшить или свести к нулю количество детей, находящихся в интернатных учреждениях», – резюмировала Наталья Кириченко.