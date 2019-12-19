На переговорах в Минске представители «ЛНР» сорвали договоренности, – Лутковская

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители «ЛНР» сорвали договоренности по обмену пленными. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская во время брифинга, пишет «Сегодня.ua».

« Мы согласовали огромное количество деталей, технических нюансов, некоторых очень болезненных для всех сторон вопросов, но в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска (в гуманитарной подгруппе "ЛНР" представляет Ольга Кобцева, – ред.). Поэтому очень трудно сказать, что будет [с обменом пленными] до конца года», – сказал она.

В то же время Лутковская отказалась назвать условия, которые выдвигают представители «ЛНР» на переговорах.

Переговорщица уточнила, что в списках на обмен есть и военные, и гражданские, которые удерживаются на неподконтрольных украинской власти территориях.