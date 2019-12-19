Медреформа: В Украине хотят ввести европейские стандарты медсестринства

В Украине Министерство здравоохранения планирует ввести европейские стандарты медсестринства, поскольку роль медсестер в нашей стране остается недооцененной. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В следующем году мы должны объединить ресурсы, знания и экспертизу для создания дорожной карты на 5-10 лет. Медсестра в Украине – это достойная профессия, которая сегодня должна быть уважаема и достойно оплачиваться», – подчеркнула министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Как отметили в ведомстве, решение этого вопроса требует не только улучшения условий труда и повышения заработной платы, а комплексного подхода, включающего более качественный и современный уровень образования медицинских сестер, расширение медицинских практик, изменение системы управления.

Напомним, правительство Украины приняло Программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года, начав вторую волну реформы системы здравоохранения. Пациентам оплатят специализированную медпомощь.