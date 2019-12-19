Сообщения не было 10 лет: В Мариуполе запустили новый маршрут

В Мариуполе с сегодняшнего дня, 19 декабря, будут курсировать автобусы по новому маршруту № 28а, который соединит Приморский и Левобережный районы. Маршрут восстановит транспортное сообщение, которого не было более 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Уточняется, что транспорт будет двигаться от микрорайона «Черемушки» до микрорайона «Восточный». Протяженность маршрута составляет 25,5 км.

По информации горсовета на линию 28а выйдет 7 автобусов большой вместимости. Автобусы будут ходить с 5:25 до 23:00 с интервалом 30 минут в часы пик. Также, появится новое направление, с пр. Строителей до Левого берега, которое ранее отсутствовало.

Как рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, этот маршрут предоставляет жителям новые возможности и делает муниципальный транспорт более доступным. Первым этапом на этом пути стало замещение транспорта – обновились 113 единиц техники.

«Сегодня мы перешли на этап развития – 30 новых автобусов уже поехали маршрутами Мариуполя. Мы воплощаем в жизнь новую транспортную модель, анализируя потребности жителей нашего города. Именно поэтому мы возрождаем маршрут № 28, который был забыт 10 лет назад», – отметил Бойченко.

В Горсовете добавили, что автобусы по новому маршруту будут курсировать рядом с важными для горожан объектами. Это – Мультицентр, парк «Веселка», МК «Азовсталь», Драмтеатр, городская больница № 3, Центр предоставления административных услуг, Азовский морской институт, Донецкий юридический институт и Морской торговый порт.