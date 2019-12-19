Стрельба в центре Москвы: Погиб сотрудник ФСБ

В Москве сегодня, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. В ФСБ подчеркнули, что нападавший был один, никакого проникновения в здание ведомства не было, пишет РИА «Новости».

При стрельбе на Большой Лубянке погиб сотрудник ФСБ, сообщили в центре общественных связей ведомства.

По информации Минздрава, пострадали пять человек, с ними работают врачи. Перед этим министерство сообщало, что два сотрудника спецслужб получили крайне тяжелые ранения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.