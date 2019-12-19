За полмиллиона: В Славянске открыли «национальную» новогоднюю елку (50 фото, видео)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 19 января, в День Святого Николая торжественно зажгли огни на главной елке города.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в этом году 15-метровую искусственную ель украсили новой световой иллюминацией, передающей цвета национального флага. На ее покупку и монтаж власти потратили 514 тыс. грн.

На церемонию открытия обновленной елки пришли жители города всех возрастов. Зрителей коллективы города порадовали сказочным новогодним представлением и концертными номерами. Ростовые куклы успевали участвовать в хороводах и фотографироваться со всеми желающими.

После выступления мэра Славянска Вадима Ляха по его команде зажглись огни на елке.

Также на площади засияли световые конструкции. Их сразу облюбовали любители пофотографироваться.

Сегодня второй год подряд начала работать рождественская ярмарка. Здесь можно не только купить новогодние сувениры, но и покушать. А оформляли домики коллективы дошкольных и учебных заведений города.

Как рассказал «Донецким новостям» заместитель городского головы Юрий Подлесный, среди школ и детских садов был объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление домика. Сегодня конкурсная комиссия подвела итоги и участникам вручены сертификаты на подарки. «Мы выбрали с нашей субъективной точки зрения самый красивый. Но, в любом случае, все участники получат от отдела образования получат по ноутбуку для коллектива. А победитель кроме ноутбука плюс бонус. Какой – сюрприз. Награждение состоится во время празднования Масленицы для того, чтобы растянуть приятное», – рассказал Юрий Подлесный.

«Донецким новостям» городской голова Вадим Лях рассказал, что городу есть чем гордится и чем похвастаться и поблагодарить уходящий год. «Меня часто спрашивают журналисты по окончанию года, что можно выделить. Конечно же я выделяю какой-то один объект, но на самом деле очень сложно. Если я начну перечислять – станет нудно. Удалось капитально сделать дороги, провести ямочный ремонт в отдаленных районах города. Появилось много зеленых зон. А если брать объекты, которые были начаты в этом году и закончены по строительству, то это реконструкция рекреационной зоны озера Вейсовое, ремонт двух поликлиник (работы закончим к концу года). Также запустили "Прозрачный офис" и еще ряд не менее важных объектов», – отметил градоначальник.