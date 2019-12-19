В Краматорске хотят открыть дополнительные группы для малышей с нарушениями зрения

В Краматорске (Донецкая обл.) в детском саду № 84 планируют открыть дополнительные группы для дошкольников, которые имеют нарушения зрения, поскольку в городе более 40 таких детей ждут своей очереди в детсад. Но дошкольное учебное заведение, в котором проводится коррекция зрения на специальном оборудовании, работает с перегрузкой на 90%, группы переполнении в 2 раза.

Так, сейчас в Краматорске работает единственное дошкольное учебное заведение, в которое принимают детей с недостатками зрения – это детский сад № 47 «Березка». Но он работает с перегрузкой в ​​90%.

«Сейчас около 40 детей имеют на руках выводы инклюзивного ресурсного центра. Это дети с нарушениями зрения, родители которых хотят отдать их в детский сад», – рассказала главный специалист Управления образования Наталья Исмаилова.

Однако родителям отказывают в связи с переполнением групп в специализированном детском саду. Поэтому специалисты Управления образования стали искать варианты решения проблемы.

«В детском саду № 84, который расположен по ул. Дворцовой, было помещение, которое мы не использовали. А там можно открыть 4 группы для детей. Пока на стадии завершения ремонтные работы в 2-х группах. А в планах – отремонтировать еще 2 группы. То есть, это позволит открыть 4 дополнительные группы для детей с нарушениями зрения», – пояснила Исмаилова.

Несмотря на то, что завершаются ремонтные работы в 2-х группах, дети не смогут сразу же начать ходить в дошкольное учебное заведение. Поскольку им крайне необходима коррекционная помощь. Предоставлять ее можно благодаря специальному оборудованию.

«Мы были бы рады принять детей, как только завершатся ремонтные работы, однако нужно еще установить необходимое медицинское оборудование. В переполненном 47-м детском саду у нас есть уникальные аппараты, которые помогают в коррекции зрения. Когда мы их закупали, даже в больницах города такого не было», – говорит главный специалист.

Подобное оборудование хотят купить и для детского сада № 84. Однако, это вопрос времени, поскольку приобретение связано с выделением значительной суммы средств и проведением тендеров.

Проблему с нехваткой мест в детских садах для детей с нарушениями зрения планируют решить. Но когда эти дети смогут посещать группы – пока неизвестно.

Источник: АКМЦ