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Обмен пленными: В «ЛНР» сделали заявление

19.12.19 20:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Предложения представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы провести завтра, 20 декабря видеоконференцию по поводу обмена пленными не нашло поддержки и понимания у противоположной стороны. Об этом говорится в заявлении «министра иностранных дел ЛНР» Владислава Дейнеги, которое сегодня, 19 декабря, опубликовали местные интернет-ресурсы.

«Предварительно, следующий раунд обсуждения вопросов обмена запланирован на понедельник, 23 декабря, в режиме видеоконференции, что было предложено еще вчера, но не представителями Киева. И Украине следует по максимуму использовать оставшееся время на поиск тех ответов на вопросы, отсутствие которых сделало невозможным согласование очередного этапа обмена. Надеюсь, в понедельник мы получим все нужные ответы и гарантии от Украины и сможем согласовать и дату, и списки. И чем быстрее Украина займется реальной подготовкой удерживаемых лиц к обмену, тем ближе будет эта дата», – говорится в сообщении.

Напомним, что Леонид Кучма заявил после вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами продолжаются.

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