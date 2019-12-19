Питание в детсадах Донбасса: Чем кормят, сколько стоит и почему растут цены (Видео)

В Донецкой и Луганской областях растет стоимость питания в детских садах. Со следующего года за питание детей родители будут платить в Краматорске 400 грн в месяц, в Мариуполе – 750 грн, а в Рубежном (Луганская обл.) – более 300.

Медсестра Светлана Толстунова детсада № 2 города Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) рассказала, чем кормят детей в их заведении. «В завтрак у нас сегодня вареники ленивые со сметаной, какао с молоком. Обед у нас суп с мясными фрикадельками, голубцы ленивые, салат из соленых огурцов, компот из сухофруктов и хлебушек», – сказала она.

А на полдник здесь давали оладьи со сгущенкой и чай. Все это стоит 30 грн в день. 60% платят родители. В месяц примерно получается сумма 360 грн. Остальное покрывает город.

«Это у нас целое кафе! Каждый день новые блюда», – говорят дети.

Мяса на тарелках достаточно, дети едят с аппетитом. Повышать цены на детское питание в Покровске в ближайшее время не планируют.

А в Рубежном в садике № 8 питание стоит 25 грн в день. В меню суп харчо и картофельные зразы с мясом. В нормы едва укладываются. «Мы уже подали местной власти просьбу-заявление на повышение стоимости питания. Потому что такие цены, что уже невозможно накормить ребенка три раза», – сказала заведующая детсада Светлана Бойченко.

Ориентировочно с нового года стоимость питания в садах Рубежного вырастет на 2 грн в день – до 27 грн. Из семейного бюджета это более 300 грн в месяц.

В Краматорске в такую ​​сумму вкладывались только в этом году. На следующий решили, что не потянут, поэтому прайс изменили. Питание дошкольников будет стоить уже 37 грн. Родители будут оплачивать половину. Выходит примерно 400 грн. «На данный момент мы и так выполняем натуральные нормы потребления по мясу. Это 94%. Но не выполняем по молочным продуктам. Потому что, к сожалению, средств нам не хватает», – говорит заведующая детсада № 53 Виктория Щербик.

По словам родителей, они готовы платить больше, но только бы детей кормили вкусно. "Ну, я не понимаю, как можно давать овсяную кашу с капустой вместе на завтрак детям в яслях. Или рыбу селедку. Лучше иногда дома покормить тем же самым завтраком, потому что я знаю, что мой ребенок такой завтрак есть не будет», – сказала мать дошкольника Ольга.

В детсаду № 124 Мариуполя на обед давали рассольник, на второе – тушеная капуста, отварное яйцо. И кисель.

По словам заведующей садика Светланы Гасич, стоит ждать изменений. С января родители дошкольников будут платить в среднем 750 грн в месяц. Питание в садах за день подорожает до 59 грн. Поэтому и блюд должно стать больше. «Есть и шницель мясной, и рыбные блюда добавятся, печень. Может быть просто чаще будет даваться. Не как у нас было: рыба – 2 раза в неделю, мясо – 4 раза», – объяснила она.

А еще анонсируют, что объем порций с нового года сразу должен увеличится.

Источник: ТК «Донбасс»