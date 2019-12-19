Дело MH17: Рада продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве

Верховная Рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в расследовании катастрофы MH17 до 1 августа 2020 года. Проект закона поддержали 324 народных депутата, сообщает «РБК-Украина».

В частности, нардепы проголосовали за законопроект, который позволит ратифицировать соглашение (в форме обмена нотами) о катастрофе MH17 между Украиной и Нидерландами. Таким образом, стороны продолжат действие Международной миссии защиты расследование до 1 августа 2020 года.

Этот закон будет способствовать дальнейшему практическому привлечению Нидерландов к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17.

Отметим, согласно Меморандуму о взаимопонимании, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе 17 июля 2014.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы самолета Боинг-777 рейса MH17.