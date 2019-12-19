Новый год-2020: Во сколько обойдется в Украине праздничный стол (Инфографика)

В Украине в этом году праздничный ужин в канун Нового года обойдется на 12% дороже, чем в минувшем. Так, для семьи из четырех человек праздничный стол со стандартным меню будет стоить около 1 тыс. 367 грн, передает «Слово і Діло».

Для сравнения, в 2015 году новогодний стол можно было накрыть за 703 грн, правда с учетом размера минимальной зарплаты это получалось 26% от суммы минимального заработка двух человек. В 2016 году стол стоил 830 грн (на 18% дороже, чем годом ранее), в 2017 году – 1 тыс. 18 грн (+23%), в 2018-м – 1 тыс. 223 гры (+20%). В этом году праздничный ужин со стандартным новогодним меню будет стоить около 1 тыс. 367 грн, на 12% дороже.

Многие не мыслят праздника без оливье: салат подорожал до 64 грн (+3 грн по сравнению с прошлым годом). Самые дорогие ингредиенты в салате – колбаса и зеленый горошек. Селедка под шубой обойдется в 25 грн, это на 4 грн дешевле. Приготовить холодец будет стоить около 60,5 грн, что тоже немного дороже.

Как и в прошлом году, запечь курицу дешевле, чем приготовить свиные битки – 91 грн и 149 грн соответственно. Однако и свинина, и курица подорожали в этом году. Холодные закуски (колбаса, сыр, хлеб) будут стоить 147 грн, это на 30 грн дороже, чем годом ранее (за счет роста цены на сырокопченую колбасу). Консервация (маринованные огурцы и шампиньоны, оливки) обойдется в 115 грн.

По-прежнему самое дорогое блюдо новогоднего стола – бутерброды с икрой, на них придется потратить около 306 грн. Также, значительно подорожал алкоголь: бутылка шампанского и водки будут стоить 230 грн (в прошлом году было 180 грн). Практически неизменной остается цена на мандарины – 28 грн за кг.